Ce dimanche, Concert de Noël du Chœur du Capitole de Toulouse

En attendant de pouvoir accueillir de nouveau son public, le Théâtre du Capitole programme un Concert de Noël avec le Chœur du Capitole, en direct sur les réseaux sociaux, le dimanche 6 décembre à 18h.

Ce concert, accessible gratuitement à tous, en direct le 6 décembre et en streaming jusqu’au 18 janvier, remplacera les deux concerts prévus initialement au Théâtre du Capitole, les samedi 5 décembre à 20h et dimanche 6 décembre à 16h. Rendez-vous incontournable depuis plusieurs saisons, le Concert de Noël du Chœur du Capitole proposera cette année des extraits d’opérettes centrés sur l’opérette française et viennoise, ainsi que les traditionnels chants de Noël.

Un moment musical pour petits et grands, amateurs ou néophytes absolus à découvrir le 6 décembre à 18h en direct et en live depuis le Théâtre du Capitole de Toulouse.

Le concert sera diffusé en live sur :

Théâtre du Capitole www.facebook.com/theatreducapitole

Mairie de Toulouse www.facebook.com/Toulouse

Office de Tourisme www.facebook.com/Toulouse.tourisme

France 3 Occitanie www.facebook.com/France3Occitanie/

ET SUR YOUTUBE du Théâtre du Capitole https://www.youtube.com/user/TheatreduCapitole

EN PLUS

La captation de Così fan tutte de Mozart (version pour piano et piano-forte), réalisée au Théâtre du Capitole le 9 octobre dernier, sera également disponible sur le site Internet du Théâtre du Capitole, à partir du lundi 23 novembre et jusqu’au 5 janvier. www.theatreducapitole.fr