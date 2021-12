Ce dimanche 5 décembre, les musées sont gratuits à Toulouse

Partager Facebook

Ce dimanche 5 décembre, quel musée visiter à Toulouse? En effet, pour le premier dimanche du mois, plusieurs lieux sont gratuits dans la ville rose !

Evenement préféré des toulousains, les musées sont gratuits à Toulouse ce dimanche. De quoi faner dans les expositions permanentes pour faire le plein de culture et redécouvrir la ville rose. le musée des Augustins, le musée Paul Dupuy, le musée Georges Labit, le Muséum d’histoire naturelle, le musée Saint-Raymond, l’espace d’art moderne et contemporain Les Abattoirs et l’ensemble conventuel des Jacobins. Notez toutefois que les expositions temporaires sont payantes.

Au même titre que les musées, tous les premiers dimanches du mois, le cœur historique de Toulouse est interdit aux voitures, de 10h à 18h.