Caroline Vigneaux, la semaine prochaine à Blagnac

L’humoriste Caroline Vigneaux présentera son seule en scène Croque la Pomme les 25 et 26 février 2020 à l’Odyssud Blagnac.

Après avoir « quitté la robe » devant 250 000 spectateurs dans son premier spectacle, Caroline Vigneaux revient avec un nouveau show déjanté et culotté ! On y retrouve son style : un humour intelligent, une plume acérée et originale, un sens comique inné, un don pour composer des personnages, un goût pour la truculence et une aptitude jubilatoire pour l’improvisation et l’interaction avec le public ! Mêlant finesse et démesure, l’humoriste nous offre un nouveau one woman show dans lequel elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance… Elle découvre alors la vérité sur des secrets jamais abordés et compte tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !

Caroline Vigneaux

Les 25 et 26 février 2020

Odyssud Blagnac