Avant-Première de Miss en présence de l’équipe du film au CGR Blagnac !

Ce mardi 18 février à 20h30, l’équipe du film Miss sera présent pour une avant première au cinéma CGR Blagnac.

Prévu pour le 11 mars prochain, le film Miss s’offre une avant-première en présence de son réalisateur Ruben Alves et de l’acteur principal Alexandre Wetter. Un joli long métrage racontant l’histoire de Alex qui rêve d’être élu Miss France depuis ses 9 ans. 15 ans plus tard, une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même.

Le film sera présenté par l’équipe du film puis suivra un débat avec l’association DIAM (Des images aux mots). Rendez-vous donc ce mardi au CGR Blagnac.

Avant première : Miss

Mardi 18 février à 20h30

CGR Blagnac

https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/