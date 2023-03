Bonne Conduite, Shazam, Je verrai toujours vos visages…les sorties au cinéma de la semaine !

Partager Facebook

Semaine dense pour les salles de cinéma avec les sorties de Bonne Conduite, Shazam, Je verrai toujours vos visages, Apaches, Voyages en Italie ou encore The Lost King.

Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry

Avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel.

Bonne conduite de Jonathan Barré

Avec Laure Calamy, Tchéky Karyo, David Marsais

Pauline a une méthode bien à elle pour faire de la prévention routière : formatrice dans un centre de récupération de points le jour, elle se transforme en serial killeuse de chauffards la nuit.

Shazam! La Rage des Dieux de David F. Sandberg

Avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer

Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un super-héros adulte lorsqu’il prononce le mot « Shazam ! »

Apaches de Romain Quirot

Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod Paradot

1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs ultra violents qui font régner la terreur sur la capitale : les Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce dernier.

Voyages en Italie de Sophie Letourneur

Avec Philippe Katerine, Sophie Letourneur

Une escapade romantique peut-elle raviver la flamme dans un couple ? Elle a réussi à le convaincre de partir quelques jours sans enfants. Ce sera où il a envie, sauf en Italie. Il y est déjà allé avec toutes ses ex…

The Lost King de Stephen Frears

Avec Sally Hawkins, Steve Coogan, Harry Lloyd

Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, THE LOST KING retrace l’extraordinaire aventure de Philippa Langley, passionnée d’histoire à la volonté de fer qui, sur une simple intuition et malgré l’incompréhension de ses proches et la défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de Richard III.