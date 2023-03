Bérengère Krief à Toulouse : Gagnez vos places sur Toulouseblog !

Partager Facebook

Bérengère Krief présentera son spectacle au Casino Barrière le 21 mars prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Comme son nom l’indique ce spectacle va parler essentiellement… d’amour. Bérangère Krief reviendra sur de nombreux sujets de sa vie car en 3 ans d’absence, beaucoup de choses se sont passées. « J’ai eu le temps de rater mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. Du développement personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue de mon côté j’ai pas mal de choses à raconter » explique l’humoriste.

Son spectacle continue son tour de France avec une date à Toulouse le 21 mars pour notre plus grand bonheur. En attendant, on peut revoir son show « La Piste aux Etoiles » tourné à Montreux avec plein de guests comme Monsieur Pouple, Baptiste Lecaplain, Laura Felpin, Arnaud Tasmere et tant d’autres. A voir sur MyCanal.

Pour son spectacle au Casino Barrière, Toulouseblog vous offre des places !

