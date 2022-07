Ben Harper en concert ce jeudi à Carcassonne

Partager Facebook

Ben Harper & The Innocent Criminals sera en concert le jeudi 28 juillet au Festival de Carcassonne.

Ben Harper commence sa carrière avec l’album « Welcome To The Cruel World », premier d’une longue série d’albums studio dont certains avec The Innocent Criminals. Ce parcours incroyable installe Ben Harper comme un artiste à l’écriture à la fois personnelle et politique ainsi qu’un véritable artiste de scène maîtrisant de nombreux style musicaux.

Les critiques musicales saluent aussi bien ses « joyaux de rock&roll et d’une finesse exquise » que son « élégance décontractée » et le « pouvoir et la beauté des choses simples ». Des tournées internationales à guichets fermés, des disques d’or et de platines ainsi qu’un grand nombre d’apparitions télé ont fait de Ben Harper une authentique star mondial.

Le 28 juillet 2022, il sera donc de retour au Festival de Carcassonne pour une soirée exceptionnelle et intimiste au Théâtre Jean-Deschamps !