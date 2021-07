Batley Bulldogs v TO XIII – Interview de Junior VAIVAI

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Wakefield, England – 27 June 2021 – Junior Vaivai of Toulouse Olympique makes a break during the Rugby League Betfred Championship Sheffield Eagles vs Toulouse Olympique at Mobile Rocket Stadium, Wakefield, UK Dean Williams

A quelques jours du match contre Batley (dimanche 11 juillet à 16h – non retransmis), Junior VAIVAI nous fait part de ses impressions.

Pour le moment, que penses-tu de ta saison et de celle de l’équipe ?

Junior VAIVAI : Je pense que nous jouons bien en équipe, nous montons doucement en puissance. Nous avions quelques blessés, mais tout le monde est de retour maintenant. Nous avons beaucoup travaillé pendant l’intersaison et nous voyons le résultat aujourd’hui sur le terrain. De plus, les recrues se sont bien intégrées, et dorénavant nous sommes une véritable équipe. Et enfin personnellement, je suis heureux de faire partie de cette équipe et d’apporter ma contribution à nos bons résultats.

Quelles sont tes impressions sur Batley ?

Junior VAIVAI : Batley est une très bonne équipe, avec une attaque très performante, nous sommes tous concentrés sur cette rencontre car nous nous attendons à un gros match. Nous avons bien travaillé cette semaine, autant en attaque qu’en défense. A nous de bien terminer la semaine d’entrainement pour être prêts pour dimanche.

Le terrain particulier ,un peu en pente sur lequel vous allez jouer dimanche vous effraie-t-il?

Junior VAIVAI : Non pas vraiment. Nous ne pouvons pas nous arrêter à ça. Nous tâchons de faire mieux semaine après semaine sur le plan collectif, peu importe les circonstances extérieures. Grâce à nos derniers résultats, nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Comme pour tous les autres matchs, nous allons bien nous préparer pour donner le maximum pour ce match qui s’annonce dur malgré tout.

Nous avons vu que de jeunes joueurs ont rejoint l’équipe, quel est ton rôle vis-à-vis de leur intégration ?

Junior VAIVAI : Les jeunes joueurs se sont bien intégrés dans l’équipe, ils s’entrainent aussi avec beaucoup d’application. En tant qu’ancien du vestiaire, je ne leur dis pas quoi faire, mais j’essaie de les accompagner autant que possible. S’ils ont des questions à me poser, je suis content de les aider. Ils sont très performants car ils font bien leur travail, pour l’équipe, et c’est tout ce que nous avons besoin.