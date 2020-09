Banquet Cassoulet Géant sur la Capitole de Toulouse ce samedi !

Partager Facebook

Ce samedi 5 septembre, plus de 2 500 personnes sont attendus pour déguster un cassoulet géant sur la place du Capitole dans le cadre de Toulouse à Table 2020.

Quel programme ce samedi ! Après un tour à la Grande Braderie de Toulouse, un banquet géant et intergénérationnel en plein centre ville est organisé sur la place du CAPITOLE ! Plus de 2500 personnes pourront savourer et partager des produits de qualité lors d’une grande tablée dressée pour l’occasion. En plus du repas, des animations auront lieu toute la soirée. Et un seul plat : du Cassoulet ! Il y aura plusieurs services : 18h30, 19h30, 20h30 et 21h.

En plus du banquet Cassoulet Géant, le Square Général de Gaulle accueille un vide Cusiine des arts de la table le dimanche 6 septembre. Puis, le 10 septembre, un moment particulier avec la soirée Food Trucks aura lieu sur le Port Viguerie. Enfin, une soirée Handicap aura lieu le 14 septembre au Golf Teoula.

Pour en savoir plus : https://www.toulouseblog.fr/le-festival-toulouse-a-table-met-le-couvert-des-ce-mercredi/

Plus d’informations et inscriptions : toulouseatable.org