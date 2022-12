Avatar 2, Ernest et Célestine….que voir au cinéma cette semaine ?

Dans les sorties de la semaine, il y a bien entendu Avatar 2 mais aussi le très beau Ernest et Célestine : le voyage en Charabie, Corsage ou encore Mon Héroïne.

Avatar : la voie de l’eau de James Cameron

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles …

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique !

Corsage de Marie Kreutzer

Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Étouffée par les conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre son image.

Mon héroïne de Noémie Lefort

Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une chose : réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. Refusant d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme pour un projet fou : donner son scénario à Julia Roberts.