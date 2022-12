Zamdane en concert ce jeudi à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Zamdane sera en concert ce jeudi 15 décembre au Metronum de Toulouse.

Zamdane a découvert le rap très tard et depuis, il n’a plus que ça en tête. Il écoute beaucoup puis commence rapidement à écrire ses propres textes. A partir de là, tout s’enchaîne très vite. Il assimile les codes du hip-hop à vitesse grand V, passant les différentes étapes et se constituant une fan-base solide au fil du temps.

Son flow prend un peu plus d’ampleur, sa technique se diversifie et les prods sont encore plus solides. Après avoir sorti plusieurs singles déjà culte, il dévoile en novembre 2021, son nouveau titre et clip « Zhar ».

En 2022, Zamdane écume les scènes françaises. Le moins que l’on puisse dire c’est que rien ne semble pouvoir arrêter son ascension. Ne manquez pas son retour sur scène au Metronum ce jeudi 15 décembre.

Infos : www.box.fr