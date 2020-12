Arnaud Tsamere en 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’excellent Arnaud Tsamere sera sur scène au Casino Barrière de Toulouse avec « 2 mariages & 1 enterrement » le 24 février 2021.

Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs dans toute la France, Arnaud Tsamere est de retour avec un nouveau spectacle. A Toulouse, il faudra attendre février 2021 pour découvrir la folie d’Arnaud Tsamere.

« Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de ma vie et qui pourrait se résumer à la question « comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ? » on m’a demandé de faire un pitch : Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage – 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père – la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 22 poissons = le spectacle de la maturation »

Un seul en scène à l’image de l’humoriste : complètement fou !

Infos et réservations : 05 61 333 777 ou ici !