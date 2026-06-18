Festival de Toulouse 2026 : Michel Plasson, Calogero et Pomme rejoignent une programmation exceptionnelle

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Du 30 juin au 11 juillet 2026, le Festival de Toulouse revient en force ! Au programme : le grand retour de Michel Plasson, Calogero, Pomme, des créations symphoniques et des soirées jazz. Découvrez la programmation complète.

Festival de Toulouse 2026 : Une édition grandiose entre puissance symphonique et têtes d’affiche de la chanson

Du 30 juin au 11 juillet 2026, Toulouse, désignée « Ville des musiques » par l’UNESCO, fera résonner son héritage culturel à travers la 5ème édition très attendue de son festival estival. Cette année, sous la direction artistique de Julien Martineau, l’événement franchit un nouveau cap en investissant de nouveaux lieux emblématiques et en proposant des rencontres inédites entre la musique savante et des artistes populaires de premier plan.

Comme le souligne Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, le festival célèbre « la magie de collaborations inattendues entre chanson populaire d’artistes connus et reconnus et musiques savantes des ensembles prestigieux ». Que l’on soit amateur de grande symphonie, féru de jazz ou fan de pop française, la programmation 2026 promet des moments d’une rare intensité.

L’événement : Le retour historique de Michel Plasson et la force de l’orchestre

Cette édition sera marquée par une soirée historique le jeudi 2 juillet (20h) à la Halle aux Grains : vingt-trois ans après son dernier concert à sa tête, le légendaire chef d’orchestre Michel Plasson retrouvera l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. Il dirigera un programme consacré à Berlioz, Debussy et Ravel, célébrant l’identité sonore unique qu’il a façonnée durant trente-cinq ans.

Autre moment fort de la puissance orchestrale, le festival innove avec la création de son propre « Orchestre du Festival », réunissant les forces vives de la scène classique toulousaine (Conservatoire, Orchestre de Chambre, isdaT, Orchestre du Capitole). Le mercredi 1er juillet (21h) au Casino Théâtre Barrière, sous la direction de Christophe Millet et avec Manon Galy en violon solo, cet ensemble célèbrera le répertoire de John Williams. Le tout sera sublimé par des images spécialement conçues par le célèbre studio d’animation toulousain TAT Productions.

La Halle aux Grains s’ouvre à la pop et à la chanson française

Pour la première fois, le Festival de Toulouse investit la prestigieuse Halle aux Grains pour y accueillir des têtes d’affiche de la scène actuelle :

Vendredi 3 juillet (21h) – Calogero : Dans le cadre de sa grande tournée, le chanteur proposera un voyage musical inédit reprenant les morceaux choisis de son répertoire dans l’écrin majestueux de la salle toulousaine.

Samedi 4 juillet (20h) – Axelle Red : La figure iconique de la pop-soul européenne fera son grand retour. Sept ans après son dernier opus, elle dévoilera en exclusivité les premiers extraits de son prochain album attendu pour fin 2026.

Dimanche 5 juillet (18h) – Pomme : L’artiste libre et inclassable clôturera ce week-end hors norme avec un « concert-création inédit », spécialement imaginé pour le festival cet été.

L’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines : l’écrin des solistes d’exception

L’Auditorium historique continuera d’accueillir des performances intimistes de très haut vol à 21h, explorant tous les registres :

Mardi 30 juin : Le trompettiste de jazz toulousain daoud , de retour de Londres et Montreux, présentera son nouvel album ok .

Lundi 6 juillet : Les Sacqueboutiers fêteront leur 50ème anniversaire avec leur nouveau projet Vita Bella .

Mardi 7 juillet : Voyage romantique sur Les musiques de Barry Lyndon avec la violoniste Geneviève Laurenceau, la violoncelliste Ophélie Gaillard et le pianiste François Chaplin.

Mercredi 8 juillet : La pianiste franco-hongroise Suzana Bartal illuminera les Années de Pèlerinage de Franz Liszt.

Jeudi 9 juillet : Noëmi Waysfeld , accompagnée de Guillaume de Chassy et Leila Soldevila, proposera un hommage bouleversant à Barbara .

Vendredi 10 juillet : Soirée Tango, un soir à Buenos Aires avec le virtuose de l’accordéon Pascal Contet et l’Orchestre de Chambre de Toulouse.

Samedi 11 juillet : Le festival se clôturera sur les chefs-d’œuvre de Bach et Vivaldi, magnifiés par les solistes internationaux David Fray (piano) et Julien Martineau (mandoline), entourés de jeunes prodiges.

Informations pratiques et billetterie

Fidèle à sa volonté d’accessibilité, le Festival maintient la gratuité pour les moins de 13 ans sur une grande partie de sa programmation.