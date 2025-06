Archimède en Concert au Bijou : Poésie, Humour et Mélodies Entraînantes ce 26 et 27 Juin !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, amateurs de pop française raffinée, ne manquez pas l’événement ! Le duo Archimède, formé par les frères Nicolas et Frédéric Boisnard, posera ses valises au Bijou les jeudi 26 et vendredi 27 juin 2025 à 21h00 pour deux soirées exceptionnelles.

Archimède, c’est la promesse d’un univers musical à la fois authentique et entraînant, où la poésie des textes se marie à merveille avec un humour subtil et des mélodies intemporelles. Leurs chansons, reconnaissables entre toutes, naviguent avec aisance entre l’émotion et la légèreté, offrant une expérience auditive à la fois douce et énergique.

Ces deux concerts au Bijou seront l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir des morceaux qui mêlent brillamment sens des mots et bonne humeur. Dans l’ambiance intimiste et chaleureuse si caractéristique de cette salle toulousaine, le public pourra se laisser emporter par les histoires et les rythmes d’Archimède.

Leur style, souvent comparé à la chanson française des années 60 et 70 mais avec une touche résolument moderne, fait d’Archimède un groupe singulier et attachant. Leur générosité sur scène et leur complicité fraternelle promettent des moments vrais et mémorables.

Attention, le nombre de places pour ces soirées est limité ! Ne tardez pas à réserver vos billets pour être sûr de participer à l’un de ces rendez-vous musicaux qui s’annoncent déjà très prisés.

Infos Pratiques :

Date : jeudi 26 et vendredi 27 juin 2025 à 21h00

Lieu : Le Bijou de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 22€

– Catégorie 2 : 20€

Réservations :

Le Bijou