Airelle Besson à la Salle Nougaro : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Airelle Besson sera en concert le 8 février à la Salle Nougaro. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Récompensée des prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz et ‘Révélation’ des Victoires du Jazz, la trompettiste aux multiples talents illumine la scène jazz européenne. Après le succès de son dernier opus « Radio One », dévoilant une nouvelle facette de cette artiste prolifique, Airelle Besson revient avec un nouveau projet. Accompagnée d’Isabel Sorling au chant, Benjamin Moussay aux claviers, Rhodes et piano et Fabrice Moreau à la batterie, ce quartet nous propose des couleurs tantôt ouatées, feutrées et mélodiques, tantôt énergiques, organiques et rythmiques, alternant entre morceaux avec paroles en anglais et morceaux et utilisant la voix comme un instrument.

Toulouseblog vous offre vos places pour le concert du mardi 8 février !

Plus d’info : http://www.sallenougaro.com/