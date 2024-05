Alison Wheeler en spectacle à Toulouse 

Partager Facebook

L’humoriste Alison Wheeler présentera son premier One Woman Show sur la scène du Casino Barrière Toulouse ce 30 mai.

Après avoir fait ses classes sur Canal +, en devant un visage récurrent de la chaine cryptée , Alison Wheeler nous régale chaque semaine dans une chronique sur Quotidien (TMC). Avant ça, elle officiait dans la Bande Originale sur France Inter. Mais on peut aussi la voir au cinéma dans des films comme Going to Brazil, Loue-moi, Gaston Lagaffe et Forte. Aujourd’hui, Alison Wheeler se lance sur scène pour notre plus grand bonheur avec cette date toulousaine jeudi soir.

Son spectacle « La promesse d’un soir » est l’occasion de la découvrir de façon plus intime. Elle se livre avec un brin de folie et n’hésite pas à offrir ses paradoxes faits des sujets de l’époque. Il n’est pas impossible qu’ils résonnent en vous.

Accompagnée de sketchs inédits projetés sur grand écran et d’improbables joyeuses chansons, Alison Wheeler a déjà séduit près de 60 000 spectateurs à travers plus de 60 villes.

Infos : https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations.html