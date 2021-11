Maxence en concert jeudi à Toulouse !

Partager Facebook

Maxence présentera son premier album au Connexion Live de Toulouse ce jeudi 11 novembre.





Vidéaste, comédien, influenceur, Maxence a plusieurs cordes à son arc, mais c’est celle de musicien qui lui colle avant tout à la peau. Grand amateur de musique depuis son plus jeune âge, c’est au lycée qu’il démarre sa carrière d’artiste avec quelques concerts locaux et un disque auto produit. Son lancement sur la plateforme YouTube lui apportera par la suite la reconnaissance recherchée, menant à de nombreux projets musicaux dont un EP qui lui a valu une signature chez 3e Bureau et quelques premières parties pour Big Flo et Oli.

Aujourd’hui, l’heure de son premier album est venue : « Tout est trop Beau » sortira le 26 novembre prochain. Sur cet album de pop alternatif, celui qui était jusqu’alors connu sous le pseudonyme Maxenss est (re)devenu Maxence et ne se cache plus. Les 13 chansons présentes sur l’opus dévoilent une personne sensible, authentique mais surtout décomplexée, tant dans sa manière de voir le monde que de composer des morceaux.

Il sera donc en concert ce jeudi 11 novembre au Connexion Live de Toulouse.

Réservations : www.bleucitron.net

Retour sur notre rencontre avec Maxence lors de la sortie de son premier EP : https://www.toulouseblog.fr/interview-rencontre-avec-maxenss-avant-sa-date-a-toulouse/