A Table s’invite à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le site A Table propose des plats à emporter de plusieurs restaurants de Toulouse.

Face à cette crise sans précédent, Zenchef, le partenaire privilégié des restaurateurs, lance «À table !» : la 1ère plateforme grand public de Click & Collect pour découvrir et commander en ligne les meilleurs restaurants qui proposent de la vente à emporter à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Toulouse.

Avec plus de 700 restaurants traditionnels, bistrots et restaurants gastronomiques à son lancement, «À table !» s’inscrit toujours dans le respect de l’ADN de Zenchef : 100% gratuit et toujours sans commission.

«À table !» permet ainsi d’offrir aux clients une alternative aux différentes offres de restauration rapide des plateformes de livraison en trouvant les meilleurs chefs à emporter à deux pas de chez eux et aux chefs, qui proposent déjà ce service, de leur donner plus de visibilité auprès des consommateurs.

A Toulouse, on peut retrouver notamment Le Bident – Maison Rostang, Restaurant ô Toulousain , Restaurant Colette, Restaurant le Bistroquet à la Une, Restaurant Folles Saisons et d’autres…

Plus d’infos : https://atable.zenchef.com/meilleurs-restaurants-a-emporter-toulouse