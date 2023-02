KKC Orchestra en concert à Toulouse ce jeudi

Partager Facebook

Ce jeudi 16 février, KKC Orchestra et le Collectif Passatges en Coserans donnent un concert au Rex de Toulouse.

Descendus du far West Couseranais et des Grands Canyons Lotois, KKC Orchestra et le Collectif Passatges en Coserans présentent un nouveau projet de création et de collaboration artistique.

Une rencontre entre hip-hop et musiques traditionnelles qui s’appuie sur des mélodies et des « riffs » du patrimoine musical pour construire une musique singulière, regardant le passé, projetant le futur mais profondément ancrée dans le présent. Leur Ep 7 titres « UEIT BASTARDZ » est sorti accompagné du clip « Scottish Roquefort » tourné sous le soleil de la côte Vermeille et réalisé par l’équipe toulousaine de Skopika .

1ère partie avec le Groove Factory (Milleret / Brotto / Fontanella)

Les musiques traditionnelles ont toujours été le réceptacle des influences de leur époque. Avec la création «Continuum…» Groove Factory, s’inscrit dans cette histoire. L’énergie des accordéons diatoniques, de Cyrille Brotto et Stéphane Milleret, associée aux samples et à la basse de Michaël Fontanella constituent un immense terrain de jeu et d’expérimentation, une nouvelle façon de composer au service de la danse.

Une Initiation danse par Dany PadPé

Dany PadPé, membre du Collectif Passages en Coserans, proposera avec énergie et légèreté, un moment « Cultures Locales » à travers une initiation aux danses trad. De quoi réinvestir pendant le concert. Membres des Fabulous Trobadors, des Bombes de Bal, ou encore de Clica Drona, il a fêté en 2018 ces 25 ans de danse et de musique.

Côté infos pratiques:

19h45 : Initiation danse

20h45 : Groove Factory

22h15 : KKC x CPC