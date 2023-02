L’humoriste Alex Vizorek pose ses valises près de Toulouse cette semaine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’humoriste Alex Vizorek présentera son seul en scène « Ad Vitam » du 16 au 18 février 2023 à l’Aria Cornebarrieu.

Si Nana Mouskouri et Hugh Grant avaient eu un enfant en lisant le Robert et en écoutant Bach, Alex Vizorek en serait le résultat. Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens, pour son deuxième seul-en-scène, Alex Vizorek a choisi… la mort. Avec ce sens du comique virtuose, entre candeur, malice, ironie et mauvaise foi jouissive, il sait mêler les sujets les plus sérieux aux plus absurdes, et nous faire rire du concept du « Dasein » chez Heidegger, tout comme du Viagra, de l’orgasme ou du porc-épic. Et finalement et avant tout, Alex Vizorek nous régale avec un tourbillonnant et drôlatique spectacle sur la vie : Ad vitam.

Alex Vizorek – Ad Vitam

Du 16 au 18 février 2023

Aria Cornebarrieu

http://www.cornebarrieu.fr/aria/