47Ter en concert à Toulouse cet automne

Le groupe 47 TER sera en concert le vendredi 30 octobre 2020 au Bikini de Toulouse.





Etre authentique. L’obsession classique de tout rappeur qui se respecte. Mais l’authenticité, ce n’est pas forcément un CV de criminel patenté ou un C.A.P de bad boy. Prenez 47TER par exemple : impossible de faire plus vrai que ce trio composé de Pierre Paul, Miguel et Blaise.

Dans son premier album ‘L’Adresse’, le groupe dévoile toutes ses facettes dans un projet riche en couleurs musicales, tout en conservant le second degré qui le caractérise si bien. Du rire aux larmes, de la nostalgie à l’espoir, avec un refrain chanté et une virtuosité de l’écriture qui permet d’affirmer que 47TER est conçu pour durer. Loin des clichés, avec une authenticité et un talent qui vont les amener loin, très loin de la salle des fêtes de Bailly.



Rendez-vous le 30 octobre 2020 au Bikini de Toulouse.

Réservations : www.bleucitron.net