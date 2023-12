20 premiers noms pour Garorock 2024

Partager Facebook

Le Festival Garorock, qui aura lieu du 27 au 30 juin à Marmande, a dévoile les premiers noms de son édition 2024.

La 28e édition de GAROROCK prend forme avec l’annonce des 20 premiers artistes qui secoueront la Plaine de la Filhole, du 27 au 30 juin prochains.

Rock, pop, électro, urbaine, cette édition 2024 s’annonce électrique, festive et intense ! Parmi tous ces talents, le public pourra voir l’anglais Calvin Harris et les suédois de Swedish House Mafia pour des dates uniques en France. On notera aussi la présence de The Offspring, Sum 41, PLK, Josman, Yungblud, Luidji, L’Impératrice, et tant d’autres.

Vous l’aurez compris, le dernier week-end de juin, c’est à Marmande qu’il faudra être !

Réservations : www.garorock.com