« Willy le looser », le nouveau clip de KKC Orchestra

Le groupe KKC Orchestra dévoile le clip de leur titre Willy le Looser.

Même en période de confinement, le groupe KKC ne cesse de nous surprendre avec un nouveau titre. Aujourd’hui, on peut découvrir Willy le Losser, un anti héros du quotidien. « «L’histoire d’un contre exemple, d’un contrepoids sociétal qui écrit ses propres règles, en somme un anti héros au quotidien. On ne pensait pas à ça en le composant mais, dans un futur très très proche, l’idée de ré-inventer son présent risque fort d’être nécessaire et vital ! Willy n’est pas dans la norme et c’est pour ça qu’on l’aime ! On espère que vous l’aimerez aussi » explique le groupe.

Nous l’avons adopté et vous ?