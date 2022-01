Vidéo : Les toulousains du Bipolar Club dévoilent « Miroir » !

Partager Facebook

Découvrez « Miroir » le premier clip de Bipolar Club nouvel extrait de l’EP des toulousains prévu pour le 28 janvier prochain.

Le rock de Bipolar Club se présente dans une première vidéo de Miroir qui annonce un nouvel EP. Cette chanson parle de la sensation de peur face aux possibilités infinies qu’amènent les choix de la vie. Le clip, écrit et réalisé par les musiciens eux même, traduit l’énergie et l’ambiance de ce titre puissant aux paroles ravageuses. On vous laisse découvrir cette chanson avant l’EP « Issue » prévu pour le 28 janvier prochain.