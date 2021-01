Vidéo : Eddy de Pretto de retour avec « Bateaux-Mouches »

Partager Facebook

Eddy de Pretto a fait son grand retour en dévoilant « Bateaux-Mouches » le premier extrait de son très attendu deuxième album. Trois ans se sont écoulés depuis la sortie de Cure, un premier excellent opus couronné de 300 000 ventes et trois nominations aux Victoires de la Musique.

Retour attendu après un an d’absence avec un titre autobiographique dans la même veine que son précèdent album. Dans Bateaux-Mouches, il parle de son expérience et de sa présence aujourd’hui sur le devant de la scène. On vous laisse écouter ce nouveau titre d’Eddy de Pretto.

A noter, que Eddy de Pretto sera en concert au Zénith de Toulouse à l’automne 2021.