Vidéo : Cats On Trees présente le clip de « Took Took »

Pour bien débuter l’été, découvrez le clip de « Took took » le nouveau titre de Cats On Trees.

C’est l’un des titres phares de la tournée des festivals du groupe toulousain. Un refrain percutant qui accompagne la ligne mélodique de Nina au piano et les sons electro en fond. Took Took est une célébration de l’errance, de la vie, un peu de Kerouac, un peu d’été et un peu d’innocence.

On peut retrouver ce titre en festival sur l’album ALIE de CATS ON TREES.