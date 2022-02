Victoires de la Musique 2022 : Les gagnants en concert à Toulouse 

Partager Facebook

Vendredi soir, les Victoires de la Musique 2022 ont rendu leur verdict, et c’est Orelsan et Clara Luciani qui remportent le plus de prix. Petit point sur leur futur passage à Toulouse ?

En direct sur France 2, les Victoires de la Musique ont réuni près de 3 millions de téléspectateurs et ont couronné le rappeur Orelsan et Clara Luciani. On pourra les retrouver dès le mois de mars pour leur passage au Zénith de Toulouse. L’autre gagnant dans les prochaines semaines à Toulouse, et le groupe Terre Noire. La révélation masculine de l’année sera au Métronum de Toulouse le 10 mars prochain.

Le palmarès des Victoires de la Musique 2022 :

Création audiovisuelle de l’année : Montre jamais ça à personne – Orelsan à retrouver sur Amazon Prime

Artiste masculin de l’année : Orelsan le 31 mars 2022 au Zénith de Toulouse

Artiste féminine de l’année : Clara Luciani le 24 mars 2022 au Zénith de Toulouse

Chanson originale de l’année : L’odeur de l’essence – Orelsan

Révélation masculine de l’année : Terrenoire

Révélation féminine de l’année : Barbara Pravi

Album de l’année : Coeur – Clara Luciani

Concert de l’année : Ben Mazué

