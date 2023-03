Vicente Pradal s’entoure pour deux dates à Toulouse

Partager Facebook

Entouré de ses talentueux enfants et amis, deux soirées de fête imaginées par Vicente Pradal pour célébrer 50 ans de création et d’art flamencos 29 et 30 mars à la Salle Nougaro Toulouse.

Vicente Pradal, figure emblématique de l’art flamenco, à la fois compositeur, chanteur, guitariste et metteur en scène est un compagnon précieux d’Odyssud depuis plus de vingt-cinq ans. Il a imaginé deux soirées uniques et inédites réunissant autour de son répertoire, de sa voix et sa guitare, non seulement ses enfants Paloma et Rafael qui feront chacun une première partie, mais aussi quelques-uns de ses chers compagnons de route, musiciens classiques ou gitans. Il nous invite à un merveilleux voyage dans son hispanité peuplée des meilleurs poètes comme son cher García Lorca, Hernández, Machado, San Juan de la Cruz, Borges ou Neruda. Mais il y aura aussi des surprises et de nouvelles chansons au cours de cette fête profonde et fraternelle qui célèbrera ses – déjà – 50 ans de carrière !

Infos : https://sallenougaro.com/