Vente de plantes et friperie dans un Centre Commercial près de Toulouse

Pendant trois jours, le centre commercial Labège 2 accueille Oh My Frip et le Goût des Plantes pour des ventes exceptionnelles.

La friperie Oh My Frip et Le Goût des Plantes s’associent dans le cadre d’une vente sur trois jours du jeudi 11 au samedi 13 mai, au centre commercial Labège 2. Oh My Frip propose une sélection de vêtements de seconde main, des pièces uniques et vintage y compris des marques connues, des années 70 à nos jours. Un corner mettra en avant des vêtements vintage et neufs iconiques vendus à la pièce. Le prix au kilo est à 32€.

Le Goût des Plantes fait appel à des producteurs responsables qui s’engagent à contrôler les intrants de leurs exploitations. Ce marché végétal propose un panel de plus de 100 variétés de plantes vertes de toutes tailles, plantes à suspendre : cactus et succulentes à des prix allant de 2€ à 50€, mais aussi des terrariums (de 20€ à 50€) et des cache-pots.

Informations pratiques :

La vente prendra place à côté de la Fnac, près de la porte 2 du jeudi 11 au samedi 13 mai prochain.

Lien de l’événement sur la page Facebook du centre commercial : https://fb.me/e/zFjjnPNn