Urband Day : Soirée Hip Hop à la Reynerie de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn





Dans le cadre de l’appel à projet sur l’expérimentation culturelle organisée par la Mairie de Toulouse, l’association Break’in School organise un évènement international de danses Hip-Hop Vendredi 10 Juin à partir de 20h30.

Ce vendredi, les toulousains ont rendez-vous avec une soirée exceptionnelle aux couleurs du hip hop en plein coeur du quartier de la Reynerie à Toulouse. Une manière de rassembler leschabitants autour des valeurs positives de la culture urbaine afin de partager, échanger et valoriser le patrimoine du quartier.

Au programme on découvrira des Battles de danses All Styles et des Battles 100% Breakdance. Deux battles où s’affronteront des artistes locaux, nationaux et internationaux souhaitant tous la même chose : remporter le titre de champions.

Puis place à la scène ouverte rap. Représentation réalisée par des artistes locaux qui inviteront les habitants du quartier à présenter leur morceau sur scène.

Enfin, les jeunes filles de l’association Fidia Diala, implantées au sein du quartier de la Reynerie, viendront présenter leur chorégraphie dans un how exclusif Afro et Hip-Hop.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/1096003194323173