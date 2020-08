Une rentrée en musique avec le Théâtre et l’Orchestre du Capitole de Toulouse

Le Théâtre et l’Orchestre national du Capitole participent à la « rentrée en musique », les mardi 1er et mercredi 2 septembre.

Initiée par les Ministres de la Culture et de l’Éducation nationale en septembre 2017, dans une volonté commune d’encourager les pratiques musicales scolaires et périscolaires, la « rentrée en musique » ouvrira la rentrée des classes 2020, avec sa 4ème édition.

Élèves, professeurs, parents, chorales et orchestres sont invités à chanter et jouer dans toutes les écoles et les établissements, lorsque les conditions sanitaires le permettent.

Le Théâtre et l’Orchestre national du Capitole mènent depuis de nombreuses saisons une mission de sensibilisation du jeune public à la musique classique, à l’opéra et à la danse, notamment dans le cadre scolaire. À l’occasion de cette « rentrée en musique », un duo flûte traversière/contrebasse et un trio de clarinettes de musiciens de l’Orchestre du Capitole, ainsi que le Chœur du Capitole interviendront dans plusieurs établissements scolaires toulousains.

Programme :