Une programmation jeune public pour le festival Cinélatino !

En amont, ou pendant, le festival Cinélatino (du 25 mars au 3 avril 2022) fait la part belle aux plus jeunes avec une programmation dédiée à partir de 6 ans.

Au programme cette année, les enfants pourront découvrir 2 programmes de courts-métrages : Ces liens qui nous unissent, un voyage à travers notre histoire à nous, les Hommes, tous différents, mais vivant ensemble sous un même ciel étoilé, accompagné d’un ciné-conte, et le nouveau volet de la série Petites histoires d’Amérique latine, quatre histoires de las Sierras Chicas en Argentine aux rues de São Paulo en passant par les mangroves colombiennes et la forêt amazonienne, pour découvrir une faune, une flore et des cultures.

Côté longs-métrages, ils pourront suivre les aventures d’Ainbo, princesse d’Amazonie ou encore celles de Koati, des personnages intrépides aux amis improbables, tous en lutte pour sauver leurs forêts. Ces films seront projetés dès les vacances d’hiver dans nos cinémas partenaires.

Et aussi le succès Disney, Encanto la Fantastique Famille Madrigal le 22 février lors d’une séance spéciale au Cinéma ABC de Toulouse.

Ne manquez pas durant le festival… les séances accompagnées d’ateliers dimanche 27 mars à partir de 14h & samedi 2 avril à 14h30 à La Cinémathèque de Toulouse.

Pour en savoir plus : www.cinelatino.fr