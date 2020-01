Une 32e édition de Cinélatino à Toulouse au mois de mars 2020

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cinélatino vous ouvrira les portes de l’Amérique latine pour sa 32e édition du 20 au 29 mars 2020!

Cet événement incontournable du mois de mars vous fera découvrir en 150 films sur 10 jours les meilleures productions de l’année, les jeunes talents, l’univers de réalisateurs confirmés et revisitera l’histoire du cinéma latino-américain sous plusieurs angles thématiques. T

ous les cinémas latinos seront à l’affiche – longs-métrages de fiction, courts-métrages, documentaires, cinéma d’auteur, cinéma social, programmation jeune public – pour que chacun trouve ce qui lui correspond !

Cette année, une Muestra de l’Amérique latine actuelle rassemblera des films du temps présent, qui, politiques, racontent l’aujourd’hui – Cinémas du temps présent – et l’hier par un cinéma innovant – Exercices de mémoire. L’engagement politico-judiciaire de Maria Augusta Ramos, le foot et la politique, s’y noueront dans une cohérence de l’urgence.

Vous pourrez retrouver aussi les incontournables de la programmation : les films en premières européennes et nationales dans les sections Compétitions et Découvertes, les films récents dans Reprises ; et bien sûr les sections Otra Mirada, Tango, Jeune Public et Panorama des associations.

Entre deux séances, le village du festival situé dans la cour de la Cinémathèque de Toulouse, vous accueillera tout au long de la semaine pour écouter un concert à l’heure de l’apéro, assister aux nombreuses rencontres avec les invités venus spécialement présenter leurs films pour l’occasion ou encore se renseigner et échanger sur la programmation.

Cinélatino, 32es Rencontres de Toulouse.

Du 20 au 29 mars 2020

Toulouse, salles en périphérie, dans le département de la Haute-Garonne (31) et en région Occitanie.

www.cinelatino.fr