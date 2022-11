Un vendredi avec Clara Luciani à Toulouse

Partager Facebook

Ce vendredi 4 novembre, Clara Luciani sera en concert au Zénith de Toulouse mais aussi en dédicace à la FNAC Toulouse Wilson.

Après le succès de sa date du jeudi 24 mars, Clara Luciani sera de retour au Zénith de Toulouse pour une date supplémentaire le 4 novembre 2022.

Ça commence avec un cœur qui bat. Une pulsation familière, le rythme même de la vie. Ce cœur, c’est celui de Clara Luciani. Qui donne son titre à son deuxième album et, dans un monde mis aux arrêts pour cause de pandémie, n’a jamais ralenti. 2020, comme nous tous, Clara est stoppée dans son élan par le confinement. Une pause forcée pour celle qui, depuis la sortie de son premier album, Sainte-Victoire, certifié triple platine (300 000 albums vendus), ne s’est jamais arrêtée. Récompensée par deux Victoires de la Musique, Clara Luciani a enchainé plus de 200 concerts, d’intimes guitares-voix à de nombreux Olympia survoltés.

Réservations : www.bleucitron.net

En dédicace dans la journée !

Le vendredi 4 novembre, avant son concert au Zénith de Toulouse, Clara Luciani sera en dédicace à la FNAC Toulouse Wilson de 15h30 à 17h.