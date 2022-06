Un spectacle de danse au Casino Barrière ce mercredi !

Partager Facebook

Découvrez la troupe de danseur D’Pendanse ce mercredi 1er juin sur la scène du Casino Barrière de Toulouse.

D’pendanse, une troupe de danse reconnue mais pas seulement. Ce sont 8 danseurs, 8 personnalités différentes, avec une passion commune, la danse. On y retrouve des artistes vu notamment dans Danse avec les Stars comme Katrina Patchett, Christian Millette, Denitsa Ikonomova, Maxime Dereymez, Emmanuelle Berne, Jade Geropp, Yann-Alrick Montreuil et Guillaume Foucault.

Le temps d’une soirée, ils vous invitent à partager leur univers et découvrir leur complicité, leurs souvenirs de voyages et retracer leurs parcours. Un moment intime, émouvant et plein d’humour, bercé par la musique et la danse … « entre vous et eux ».

Réservations : www.bleucitron.net