Un nouveau rendez-vous à la Cinémathèque de Toulouse

La Cinémathèque de Toulouse lance un nouveau rendez-vous : les Midis de la Cinémathèque.

A l’heure de la pause déjeuner, du mardi au vendredi, la Cinémathèque de Toulouse propose aux plus gourmands des cinéphiles l’occasion de (re)découvrir des long-métrages. Une sélection de films au tarif unique de 4 €. Entre actualité de ressorties salles et rattrapages de films sortis trop vite. Une sélection spécifique au midi, hors cycles, et uniquement le midi. Pour voir des films ratés au moment de leur sortie. Pour revoir des films oubliés. Pour découvrir des films insoupçonnés.

En mars, les toulousains reverront Dilligner est mort, En quatrième vitesse, Bande à part, Tangerine, Infernal Affairs et Innocence sans protection.

Rendez-vous à 12h15 du mardi au vendredi pour les Midis de la Cinémathèque !

Programmation :https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/rdvs/midi