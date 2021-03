Un nouveau lieu pour le Festival Echos & Merveilles

Partager Facebook

Après plusieurs années au Bascala de Bruguières, le festival Echos & Merveilles prend la direction de Muret de la salle Horizon.

Pincement au coeur du côté de Bruguières. Durant plusieurs années, le Bascala a accueilli le festival Echos & Merveilles le temps d’un weekend à chaque printemps. L’aventure se termine et direction Muret pour le festival.

Dans un communiqué, les organisateurs du Festival Médiéval Fantastique explique, dans un premier temps que l’édition 2021 est reporté du 22 au 24 avril 2022 avec la même programmation : Heilung, Faun, Corvus Corax, Prima Nocta, Naheulband, Celkilt, the Sidh, Humeurs Cérébrales, Trobar de Morte, Brother Sea, Dayazell, Carlos Nunez.. Mais surtout un changement de lieu. Avec la préférence pour la salle Horizon de Muret, c’est une capacité différence.

« Nous en profitons pour donner de nouvelles belles perspectives à l’ensemble du festival de printemps. Il nous faut passer à un lieu avec une salle de concert dans la même dynamique que le Bascala mais avec une capacité d’accueil plus grande (que vous soyez moins collés les uns aux autres également pendant les concerts), la possibilité de parkings et de campings à proximité de la salle de concert, et une accessibilité en transport d’une manière générale plus simple.

Nous vous donnons donc rendez-vous au sud de Toulouse, à Muret (5 min autoroute du péage sud, sortie 33 et vous êtes devant la salle immédiatement) nouvelle salle de concert flambant neuve « HORIZON » (capacité 3300 debout pour samedi et dimanche soir et 2200 assis/debout pour le vendredi soir au lieu de respectivement 1700 et 1200 à Bruguières au Bascala).

On y perd un peu par rapport au parc de Bruguières certes avec son lac, mais on gagne en place et grands espaces, en camping, en accueil parking, en restauration intérieur (espace taverne du soir en intérieur 10 fois plus grand que la salle du lac du Bascala par exemple) » explique le communiqué.

