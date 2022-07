Un mois Nolan au cinéma Gaumont Labège

Partager Facebook

L’équipe du Cinéma Gaumont Labège consacre un mois au réalisateur visionnaire Christopher Nolan du 25 juillet au 22 aout.

Pendant l’été, les salles de cinéma se mettent en quatre pour accueillir les spectateurs dans des conditions exceptionnelles , et avec des programmations sur mesure. Du côté du Cinéma Gaumont Labège, une nouveauté arrive. L’équipe conçoit une programmation 100% Labège chaque mois. Et pour le mois d’aout, place à Christopher Nolan. Le britannique a fait une entrée remarquée dans 7e art avec notamment Mémento. Puis, sa trilogie du Dark Knight (Batman) a relancé un univers un peu moribond après plusieurs échecs chez DC Comics. Nolan est aussi un visionnaire avec des films comme Inception ou Interstellar mais aussi capable d’un shoot d’adrénaline et d’émotions avec Dunkerque.

Rendez-vous du 25 juillet au 22 aout pour redécouvrir une filmographie incroyable : https://www.cinemaspathegaumont.com/