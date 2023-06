Un concert pour la planète à Labège 

Partager Facebook

Vendredi 9 juin, des choristes amateurs et des artistes professionnels s’unissent le temps d’une parenthèse musicale et se mobilisent pour la planète ! Une expérience inoubliable à partager le 9 juin à Diagora Labège à l’occasion du concert ReSpirE !

La chorale Kzic’ « ENTRE PRISES » du territoire du Sicoval et ses 34 choristes, proposent un concert unique sous la direction artistique et cheffe de chœur Karine Delattre ce vendredi à la Diagora. Un concert en présence de Yoann Freejay, gagnant de The Voice saison 2 et des musiciens d’Ici Label.

Avant le concert, dès 18h, le public aura rendez-vous avec le village du développement durable où vous retrouverez des acteurs du territoire, dont le Sicoval. Ce village est organisé en 5 pôles : économie circulaire, mobilité, alimentaire, mécénats, et artistique.

Une chorale pour les entreprises du Sicoval

La chorale Kzic ‘ « Entre Prises » ! C’est le nom d’un projet original mené depuis septembre 2022 sur le territoire de la communauté d’agglomération du Sicoval, au sud-est de Toulouse, par l’association Kzic31 de Belberaud.

L’idée était de monter une chorale interentreprises à Labège pour favoriser le bien-être des salariés, développer la cohésion sociale et favoriser l’intégration au sein d’un même territoire. Un projet porté par Karine Delattre, professeure de musique, chanteuse, musicothérapeute et directrice artistique, installée à Belberaud depuis 2019 ainsi que Pierre Delattre, président de Kzic31 et choriste. Le projet comprend donc des choristes amateurs qui ont répété toute l’année pour proposer un concert engagé pour un monde plus durable.

Réservation en ligne : https://www.helloasso.com/associations/kzic31-asso/evenements/concert-respire