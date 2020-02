Un beau bilan pour Détours de Chant 2020 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival Détours de Chant s’est achevé samedi soir dernier sur les douces notes de Matéo Langlois, petit prodige toulousain de la chanson française, et de Joël Favreau (guitariste de Brassens) qui nous a contés et chantés Brassens. En tout, 7 124 spectateurs ont joué le jeu du festival pendant 12 jours.

Pour sa 19ème édition, le festival a confirmé sa place d’événement incontournable de la chanson, dans la région toulousaine. Durant 12 jours de concerts, dans 24 lieux de Toulouse et de l’agglomération avec plus de 40 artistes, la programmation du festival s’avère plus aventureuse et exigeante chaque année. Composée de jeunes talents mais aussi de grands noms comme Stephan Eicher ou encore Thomas Fersen mais aussi Les Ogres de Barback qui nous ont offerts un magnifique concert au Bascala en milieu de course de festival.

Dix-Neuf éditions pour le festival toulousain itinérant de la chanson française et francophone sous toutes ses formes, l’année de la confirmation et de la maturité. Le travail de défrichage et d’incitation à la découverte que l’équipe artistique mène depuis le début porte ses fruits. En effet, cette année nous avons atteint des chiffres record pour la journée des « Coups de Pousse » le samedi 1er février au Bijou.

Rendez-vous pour l’édition anniversaire des 20 ans du 26 janvier au 6 février 2021 !

En chiffre :

• 12 jours de festival

• 7124 spectateurs

• 77% de fréquentation des salles

• 40 Artistes

• 24 Lieux

• 40 bénévoles

• 5 compagnies/artistes jeune public

• 8 représentations jeune public