Un avant goût du Rose Festival avec HYL et TEMPER

Ce 6 juillet, Le Petit Bikini accueille HYL et TEMPER pour un avant gout du Rose Festival prévu à la rentrée à Toulouse.

Le Rose Festival prend le contrôle du Petit bikini et annonce la couleur : Programmation spéciale et places à gagner. Sur scène, toute la soirée, on pourra découvrir deux artistes locaux. Les excellent HYL et TEMPER. Derrière ce dernier, il y a Luc Blanchot leader du groupe et aussi violoncelliste de Bigflo & Oli. Sa musique oscille entre James Blake, Son Lux et Rone. (Son dernier projet : https://alterk.lnk.to/RevivingAHuman )

Quant à HYL, on le présente plus. Il est de retour avec un nouvel son « Nomade ». Les premières notes d’un nouveau départ pour HYL, qui après avoir gagné Les Rencontres d’Astaffort 2021 (Prix Voix du Sud décerné par Francis Cabrel), le Mégaphone Tour 2022, et le Pic D’Or 2022, livre un visage neuf entre rap, chanson et électro.

Le Rose Festival aura lieu les 2 et 3 septembre au MEETT Toulouse avec entre autres Laylow, IAM, Ben Mazue, L’impératrice, Bon Entendeur, Folamour, Damso ou encore BigFlo & Oli.

Infos et réservations : https://rosefestival.fr/