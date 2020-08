Tournage : David Moreau toujours « King » en Occitanie

Partager Facebook

Le réalisateur de ILS, 20 ans d’écart et Seuls est en tournage en Occitanie pour son 5e long métrage : « King ».

David Moreau a débuté le tournage le 3 aout dernier à Nîmes avant de poursuivre dans l’Hérault. Dans « King » on retrouvera Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h, Gérard Darmon et Thibault de Montalembert. Le film raconte l’histoire de Ines, une petite fille, qui recueille un lionceau échappé d’un trafic, King. Accompagnée de son frère, de leur grand-père, et avec l’aide inattendue de Louise, sa belle-mère dont elle n’a jamais accepté la présence, Inès se lance dans une course folle vers un port de la Méditerranée. Son objectif : ramener King chez lui en Afrique. Mais c’est sans compter sur le directeur des douanes, bien décidé à mettre la main sur l’animal.

Des comédiens, comédiennes, techniciennes, techniciens, figurants et figurantes de la région participent à ce tournage. Et le film est soutenu par la Commission du film Occitanie notamment.