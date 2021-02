Toulouse. Une course en ligne contre le cancer

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La troisième édition de la Toulouse Onco Run, une course pour se mobiliser pour la recherche contre le cancer, aura lieu ce 7 février 2021…en ligne.

Cette année, pas de course dans les rues toulousaines mais une édition spéciale digitale et connectée, organisée par le comité Haute-Garonne de la Ligue Contre le Cancer avec le soutien des étudiants de Toulouse Business School.

Le contexte de la crise sanitaire amène les organisateurs de la Toulouse Onco Run 2021 à s’adapter et à proposer cette année une course sous un format dit « virtuel ». Les participants devront effectuer la distance qu’ils auront choisi depuis chez eux en respectant les règles sanitaires en vigueur.

Pour cela, il suffit de vous inscrire en ligne pour la course de 10km (10€), 5km marche ou course (5€) ou encore pour le cours de fitness connecté (5€). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 7 février 2021 à 18h00. Et les participants peuvent enregistrer leurs performances jusqu’au dimanche 7 février 20h00.

Inscription et renseignent : https://www.toulouse-onco-run.fr/