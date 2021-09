Toulouse. TAT productions élu « Producteur européen de l’année » au CARTOON FORUM 2021

Partager Facebook

TAT Productions a remporté le Cartoon Tributes dans la catégorie « Producteur de l’année » dans le cadre du Cartoon Forum 2021.

TAT productions a été récompensée dans le cadre de l’événement européen Cartoon Forum, qui s’est tenu à Toulouse du 20 au 23 septembre 2021.

Société de production spécialisée dans l’animation pour la télévision et le cinéma, créée à Toulouse en 2000 par David Alaux, Éric Tosti et Jean-François Tosti. Sa série-phare Les As de la Jungle à la Rescousse, lauréate d’un International Emmy Award en 2015, est diffusée dans le monde entier.

La société est également à l’origine des longs-métrages Les As de la Jungle, Terra Willy . Son nouveau film Pil est actuellement en salles en France (depuis le 11 août dernier) et rencontre un beau succès.

TAT développe également trois nouveaux longs métrages pour le cinéma : Argonautes, Les As de la Jungle 2 et Pets on a Train.

Crédit photo : Jean-François Tosti, producteur de TAT productions à droite sur la photo © Crédit photo : CARTOON – European Association of Animation Film