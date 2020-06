Toulouse. Réouverture des piscines sous conditions !

Partager Facebook

Les piscines municipales de Toulouse vont pouvoir rouvrir dans les prochaines semaines avec de nombreuses conditions dont la réservation en ligne.

Depuis le début du déconfinement, seule la piscine Castex a ouvert aux sportifs pour des entrainements. Place désormais à la phase 2. Et cette nouvelle phase prévoit l’ouverture des piscines dans les prochaines semaines. PAs question de faire n’importe quoi pour la municipalité de Toulouse. Plusieurs règles seront mises en place comme des réservations en ligne et une limitation du nombre de personnes à l’eau ( distance de 4m2 entre chaque nageur/ pas plus de 4 nageurs par ligne d’eau). Ce sera surtout des créneaux de nage entre une heure et demie et deux heures.

La Piscine Léo Lagrange ouvrira le 3 juin

Parmi la vingtaine de piscine à rouvrir cette semaine en France pour réaliser des test, la piscine Leo Lagrange recevra le public dès le 3 juin prochain. Ce ne sera pas pour tout le monde. D’abord les clubs de natation et les sportifs pour des entrainements.

Plus d’informations pour les conditions de réouverture des piscines dans les prochains jours. Mais on connait déjà les grandes lignes. Pas question pour l’instant d’ouvrir la piscine Alfred-Nakache et ses pics à 7 000 personnes pendant l’été.