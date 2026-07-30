FENIX Toulouse Handball : 6 nouvelles pépites rejoignent le Centre de Formation pour la saison 2026/2027

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Le FENIX Toulouse Handball prépare activement l’avenir. À l’approche de la saison 2026/2027, le Centre de Formation toulousain officialise l’arrivée de six nouveaux joueurs au sein de son effectif. Entre promotions internes, recrutement de jeunes talents et rajeunissement de l’équipe, le club de la Ville Rose ouvre une nouvelle page de son histoire sportive.

Un renouvellement d’effectif stratégique

Cette vague de signatures intervient à la suite de plusieurs départs marquants au sein de la génération 2002-2003, une cuvée historique qui a fait ses classes au club ces cinq dernières années. Pour relever de nouveaux défis, plusieurs joueurs s’envolent vers la Proligue ou d’autres horizons : Martin Guibert (Sarrebourg Handball), Cyprien Sol (prêté à Valence), Jules Frappier (Chartres Handball en N1), Mytchel Meslien (retour en Martinique) et Gabriel Marchis (arrêt).

Pour pallier ces départs, la direction sportive a misé sur la jeunesse et la combativité en intégrant six nouveaux visages, dont deux talents déjà bien connus du public toulousain.

Deux jeunes « enfants du club » passent conventionnés

Le FENIX continue de valoriser sa formation interne. Deux jeunes partenaires du Centre franchissent un cap décisif cette année en signant leur première convention :

Zachary Dermigny : Véritable enfant du club, il est déjà surclassé avec l’effectif de Nationale 1 depuis plusieurs saisons. Cette année, bien qu’il signe au Centre de Formation, il évoluera majoritairement avec l’équipe professionnelle en Daiking Starligue . Actuellement sélectionné avec l’équipe de France U19, il dispute l’EURO à Belgrade (Serbie) du 29 juillet au 10 août. Sa fougue et sa rage sur le terrain promettent de belles étincelles au plus haut niveau.

Mattéo Anduze : Intégré à l’effectif de N1 l’an passé, Mattéo a fait preuve d’une résilience hors norme. Malgré une grave blessure en début de saison, il a su se dépasser pour revenir encore plus fort. Sa détermination et sa combattivité lui valent aujourd’hui cette signature bien méritée.

Quatre nouveaux talents posent leurs valises dans la Ville Rose

Pour compléter ce groupe, le staff toulousain a attiré quatre jeunes espoirs venus de toute la France, prêts à défendre les couleurs du FENIX en Nationale 1 :

Isaac Maurice (18 ans, Ailier Gauche) : En provenance de l’USDK (Dunkerque Handball), il évoluait avec la réserve en N2 et compte plusieurs sélections en équipe de France U17.

Gabin Saltel (18 ans, Gardien) : Venu de Cournon-d’Auvergne où il jouait en N3, ce portier passé par l’équipe de France U17 vient verrouiller les cages toulousaines.

Issa Sek (17 ans) : Arrivé du Grand Besançon Handball (GBDH), ce joueur vif a terminé sa saison avec la N2 après avoir brillé en U18. Il a notamment décroché la 3ème place aux Interpôles 2026.

Lukas Jacques-Antoine : Originaire de la Réunion (JSB Handball) et passé par le Pôle Espoir, il figure sur la liste élargie de l’équipe de France U19. Il apportera toute sa puissance physique au collectif.

La vision de Romain Ternel : « Une nouvelle ère » pour le Centre

Romain Ternel, l’entraîneur du Centre de Formation, aborde cette saison avec ambition et lucidité. Le projet 2026/2027 s’articule autour d’un rajeunissement assumé de l’effectif, passant d’une moyenne d’âge de 20 ans à seulement 18 ans.

« Il y a un vrai projet beaucoup plus jeune. On ouvre une nouvelle page. L’objectif est évidemment de rester en Nationale 1, car c’est le meilleur niveau de jeu pour ces jeunes-là ! Je suis plutôt confiant et content parce qu’il va y avoir une nouvelle ère, notamment avec l’arrivée de Maxime Gilbert à mes côtés en tant qu’adjoint. » souligne Romain Ternel.

Le technicien insiste également sur l’importance de créer une véritable synergie au sein des différentes structures du club :

« Notre objectif, c’est d’avoir un vrai pôle de formation qui mélange le Pôle Espoir, l’association FENIX Jeunes, les -18 et les partenaires de niveau N1. Tout cela dans l’idée d’aider au maximum l’équipe pro à performer et faire émerger de jeunes talents. »

En attendant la reprise officielle du championnat, le groupe (réduit des joueurs pros et internationaux) a entamé sa préparation estivale sans coupure au mois d’août.

Programme des matchs amicaux de pré-saison

Pour se jauger avant le lancement du championnat, le FENIX a prévu une série de rencontres amicales au mois d’août :