Toulouse. Où voir en avant-première le film Astérix et Obélix l’Empire du Milieu ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 1er février prochain, le film Astérix et Obélix L’Empire du Milieu prendra place dans les salles obscures. Mais où voir en avant-première le long métrage de Guillaume Canet à Toulouse et ses environs ?

C’est l’événement ciné de ce début d’année 2023. Le héros gaulois de Goscinny et Uderzo revit une nouvelle fois sur grand écran en live action sous les traits de Guillaume Canet, et de Gilles Lellouche en Obélix. Dans ce quatrième volet, direction la Chine pour une aventure incroyable avec un casting assez dingue. On retrouve donc Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Lara Felpin, Jonathan Cohen, Manu Payet, Zlatan Ibrahimovic, BigFlo & Oli, Orelsan, Ramzy Bedia, Philippe Katerine, José Garcia, Pierre Richard ou encore Jérome Commandeur, Issa Doumbia et tant d’autres.

Alors pour voir le film en avant première dans les cinémas de Toulouse, plusieurs solutions :

CGR Blagnac le dimanche 29 janvier à 11h et 18h

Pathé Toulouse Wilson dimanche 29 janvier à 14h15 et 15h30

Gaumont Labège dimanche 29 janvier à 14h30 et 16h30

Véo Colomiers dimanche 29 janvier à 14h et 16h20

Véo Muret dimanche 29 janvier à 11h

UGC Toulouse dimanche 29 janvier à 14h et 16h30

Kinepolis Fenouillet dimanche 29 janvier à 10h45 et 16h30

Synopsis : L’impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. La princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, part en Gaule chercher l’aide d’Astérix et Obélix. Les deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr d’aider la princesse à sauver sa mère et libérer son pays, et partent pour une grande aventure vers la Chine. Seulement, César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu.