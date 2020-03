Toulouse. Milan Presse offre ses contenus en accès libre

Partager Facebook

La maison d’édition Milan Presse propose du contenu en accès libre !

On ne présente plus Milan Presse. La maison d’édition toulousaine est l’une des principales maisons d’édition jeunesse en France. Six millions de lecteurs, 385 000 abonnées, Milan Presse ouvre la voix à l’éveil pour les enfants de leurs premières années à l’adolescence avec pas moins de 26 magazines.

En cette période de confinement, l’entreprise d’édition toulousaine propose de mettre en accès libre son contenu. Sur son site www.milanpresse.com, vous pouvez découvrir tous les magazines gratuitement dans une version numérique mais aussi des ressources éducatives pour tous les ages. En effet, les équipes de Milan Presse sont mobilisées pour fournir encore et toujours un contenu.

Au programme donc, de la lecture, des vidéos, des jeux, de l’actualité, de la danse etc..Une bible riche en activité pour les parents.

Du lundi au vendredi, retrouvez des nouveaux contenus pour vous accompagner pendant le confinement.

En savoir plus : https://www.milanpresse.com/