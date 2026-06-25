Toulouse les Orgues 2026 : Affiche dévoilée, billetterie et programmation estivale pour la 31e édition !

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C’est le rendez-vous automnal que tous les amateurs de musique et de patrimoine attendent avec impatience. Le Festival International Toulouse les Orgues s’apprête à célébrer sa 31e édition du 7 au 18 octobre 2026.

Toulouse entretient une histoire unique et fusionnelle avec cet instrument monumental. Avec près de 30 orgues sur son territoire, dont 12 classés aux Monuments Historiques, la Ville Rose attire chaque année les plus grands organistes mondiaux. Pour faire patienter le public, le festival vient de dévoiler son nouveau visuel et s’apprête à ouvrir sa billetterie, tout en lançant ses célèbres rendez-vous de l’été.

Un visuel vibrant et sensoriel signé du Studio VIF

Pour la troisième année consécutive, le festival renouvelle sa confiance au Studio VIF pour la création de son affiche officielle. Le résultat est une œuvre graphique vivante, dynamique et profondément sensorielle, pensée pour illustrer toute la richesse sonore de l’événement.

À travers des dégradés subtils, les graphistes ont réussi à mettre en lumière les palettes de timbres si variées et propres à chacun des orgues toulousains. Le visuel offre également un clin d’œil poétique à l’ingénierie des tuyaux, qui donnent vie à ces nuées musicales capables de passer de la douceur la plus pure à la puissance la plus tonitruante.

Cette grande fête se déploiera dans toute la métropole et en région, sans oublier la traditionnelle et très attendue avant-première réservée aux étudiants.

Les Quartiers d’été : La recette idéale pour patienter de juillet à septembre

Avant le grand rendez-vous d’octobre, Toulouse les Orgues prend ses Quartiers d’été. Du 15 juillet au 19 septembre 2026, les mélomanes, les curieux et les amoureux du patrimoine ont rendez-vous pour des pauses musicales immersives autour des instruments emblématiques de la ville.

Au programme : concerts, récitals, sorties de résidence, lectures musicales et visites concertantes dans des lieux chargés d’histoire.

Les premiers rendez-vous à ne pas manquer :

Mercredi 15 juillet à 19h | Temple du Salin : An English Journey par le Chœur de l’académie d’été des Éléments, sous la direction de Joël Suhubiette, accompagné d’Yves Rechsteiner à l’orgue. (Tarifs : 10€ / 15€) .

Samedi 18 juillet (10h30 et 14h30) | Église Saint-Nicolas : Visites Concertantes animées par Baptiste Genniaux. Une occasion unique de découvrir l’instrument au plus près. (Uniquement sur réservation auprès de l’Espace Patrimoine) .

Samedi 18 juillet à 11h | Église du Gesù : Sortie de résidence : Sound Rebellion (Sound event #9). Une proposition audacieuse mêlant le dispositif électronique de Michele del Prete à un ensemble d’orgues (tribune, mobile l’Explorateur, organetto, pédagogiques) joués par Elisabeth Hubmann, Giulio Tosti et Adrian Foster. (Entrée gratuite).

Événement spécial : « Dansons sous les voûtes » à Saint-Bertrand-de-Comminges

En écho à l’ouverture de sa propre billetterie, le festival s’associe au Festival du Comminges pour proposer un concert d’exception en plein cœur de l’été.

Quand ? Mercredi 3 août 2026 à 20h30

Où ? Cathédrale Sainte-Marie (Saint-Bertrand-de-Comminges)

Le concept : Une rencontre rare et lumineuse entre la mandoline intimiste et percussive de Marie Burou et l’orgue monumental et orchestral d’Aurélie Samani. À travers un répertoire varié allant de Bach à Villa-Lobos, les deux instruments s’unissent dans une même respiration pour offrir un voyage sonore d’une incroyable richesse colorée.

Ouverture de la billetterie le 1er juillet !

Si la programmation complète et détaillée de la quinzaine d’octobre sera dévoilée très prochainement, les collaborations s’annoncent déjà prestigieuses. Le festival croisera la route de structures majeures telles que l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, Odyssud Spectacles, le Label Rocamadour, le GMEA d’Albi ou encore le Couvent des Dominicains.

Pour être certain de décrocher vos places pour les grands concerts d’octobre et les sessions d’été, notez bien la date : la billetterie en ligne ouvre officiellement le mercredi 1er juillet 2026.

Un festival engagé et écoresponsable

Fier membre de réseaux d’envergure tels qu’ECHO (European Cities of Historical Organs) ou France Festivals, l’événement toulousain confirme également son engagement écoresponsable. Le Festival International Toulouse les Orgues est officiellement labellisé « Événement détonnant » (niveau 2) par l’association Élémen’terre, récompensant ses efforts concrets en matière de développement durable et d’impact environnemental maîtrisé.

Le succès est déjà au rendez-vous, comme en témoigne la deuxième édition des 12 Heures du Gesù qui a rassemblé plus de 1 400 spectateurs dans une ambiance électrique et pluridisciplinaire. Nul doute que cette édition 2026 saura une nouvelle fois transporter la Ville Rose sur un petit nuage musical.

👉 Infos, calendrier complet et réservations dès le 1er juillet sur : toulouse-les-orgues.org