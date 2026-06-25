Saison 2026/2027 d’Odyssud : Le grand programme dévoilé

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Odyssud dévoile sa saison 2026/2027 : Une programmation foisonnante et engagée

La saison 2026/2027 est officiellement lancée du côté d’Odyssud, avec une ouverture des ventes de billets effective depuis le jeudi 18 juin à 13h. Cette nouvelle édition s’annonce particulièrement symbolique puisqu’il s’agira très certainement de la dernière saison programmée « hors les murs », alors que les travaux de rénovation de la Grande salle se poursuivent. Avec près de 1400 spectateurs déjà détenteurs de la carte Odyssud lors de la saison précédente, la salle de Blagnac confirme son statut de lieu fédérateur incontournable de la métropole toulousaine.

Des têtes d’affiche et des événements grandioses

Fidèle à sa réputation, Odyssud propose une programmation riche de 47 spectacles balayant 5 esthétiques différentes, allant du théâtre à la danse en passant par le cirque et la musique. Plusieurs rendez-vous s’annoncent déjà comme des événements majeurs de la saison :

Le grand acteur comique Jean-Paul Rouve montera sur scène en décembre pour jouer dans « Le Bourgeois Gentilhomme », un véritable succès théâtral.

La troupe CirkVOST offrira un impressionnant ballet aérien avec 12 voltigeurs dans « TRAXXX », programmé pour 15 représentations de fin novembre à début janvier en partenariat avec La Grainerie.

Au printemps, la plus grande compagnie de danse espagnole, le Ballet National d’Espagne, présentera « Afanador », un spectacle revisitant le flamenco avec 36 danseurs et 3 musiciens.

La chanteuse espagnole Luz Casal viendra défendre son 17ème album lors d’un concert exceptionnel à la Halle aux Grains.

Une scène ouverte sur le monde et les sujets de société

Odyssud se positionne comme un espace de liberté d’expression en abordant des thématiques contemporaines fortes. Le spectacle « J’ai 8 ans et je m’appelle Jean Rochefort » traitera de la santé mentale des enfants, tandis que « Yongoyély », de la compagnie Circus Baobab, réunira six femmes guinéennes pour rendre hommage à la résistance féminine face aux violences et au poids des traditions.

La scène blagnacaise fera également la part belle à l’international, avec un focus particulier sur l’Espagne et sa mémoire. Le théâtre d’objet de La Loquace Compagnie racontera les bouleversements du franquisme dans « Viva! », et Faustine Noguès explorera l’exil des républicains espagnols en France à travers le spectacle « Psicofonía ».

20 ans de Luluberlu et une excellence reconnue pour la jeunesse

Forte de son appellation « Scène conventionnée d’intérêt national Art Enfance Jeunesse », Odyssud place à nouveau le jeune public au cœur de son projet. La compagnie Loba, dirigée par Annabelle Sergent, devient artiste associée pour les deux prochaines saisons et présentera en avril la création « Les Cosmics ». De nombreux autres spectacles jalonneront l’année, comme « Murmures » de la compagnie Pernette, « Spectrum » de la compagnie Anapnoi, ou encore « Quand la neige tombera sur l’océan » par la Compagnie Créature.

Le point d’orgue de cette ambition sera sans conteste l’édition 2027 du Festival Luluberlu, qui célébrera ses 20 ans. Ce premier festival de spectacle vivant jeune public en Occitanie promet une grande fête autour de la créativité, complétée par trois spectacles en salle : « Frida », « La Boîte », et « L’impatience d’un courant d’air ».